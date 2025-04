Sport.quotidiano.net - Vittoria sofferta per gli Angels contro Jesi: 76-68

per gli, che conrestano sempre davanti, ma non fuggono realmente mai e chiudono sul 76-68. La Dulca, che oltre al lungodegente Rivali non aveva neanche Saltykov e Lombardi, chiude il primo quarto in parità (21-21), mette il naso avanti all’intervallo (42-39) e allunga leggermente al 30’ (59-54). Nel quarto periodo sono Macaru e soprattutto Bedetti (nella foto) a deciderla. "All’inizio abbiamo aspettatoin difesa – dice coach Serra –, ma dall’intervallo abbiamo trovato quel ritmo che ha permesso di indirizzare la partita sui nostri binari". Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 5, Vandi 10, Baschetti ne, Macaru 15, Benzi 2, Rossi 8, Bedetti 16, Mari 10, Pennisi ne, Frisoni 2, Ronci 2. All.: Serra. Ko pesante per i Titans che, col matchpoint salvezza in palio, vanno ko a Osimo (78-74) dopo aver condotto per tre quarti.