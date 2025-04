Lanazione.it - “Viticoltura eroica”: le potenzialità del Monte Pisano approfondite in un convegno

Calci (PI), 8 aprile 2025 – Lasulè stata praticata da centinaia di anni come attestano sia reperti e informazioni storiche, ritrovate negli archivi della Certosa di Pisa a Calci, sia la toponomastica diffusa sul, toponomastica che riporta la presenza di vigneti praticamente ovunque, almeno sul territorio di Calci. Le caratteristiche orografiche fanno sì che questo territorio, nel Comune di Calci, sia caratterizzato da due anfiteatri con vista ovest e sud-sudest, mentre quelle pedologiche, con una forte componente sassosa e scarsa fertilità del suolo, aprono la prospettiva per un recupero delladi montagna, tale da inserirsi all’interno del CERVIM, l’associazione internazionale che valorizza la ricerca indi montagna. Oggi piccoli produttori, non professionisti, si cimentano nel mantenimento e nel recupero di vecchi vigneti o addirittura nell’impianto di nuovi.