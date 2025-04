Visita guidata a Palazzo Bo

Visita all'interno degli ambienti storici di Palazzo Bo con la sua Aula Magna, la Cattedra di Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, il teatro anatomico, il più antico al mondo, la sala di Medicina e all'incantevole Rettorato con le splendide sale dell' Appartamento Accademico. Padovaoggi.it - Visita guidata a Palazzo Bo Leggi su Padovaoggi.it Spettacolareall'interno degli ambienti storici diBo con la sua Aula Magna, la Cattedra di Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, il teatro anatomico, il più antico al mondo, la sala di Medicina e all'incantevole Rettorato con le splendide sale dell' Appartamento Accademico.

Visita guidata a Palazzo e Giardini Moroni - FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - eventi. Palazzo Biscari: visita guidata tra i saloni e le stanze della principessa. Palazzo Guiccioli: Byron, il Risorgimento e un Tesoro Ritrovato. Viaggio rinascimentale alla scoperta della Sala del Fuoco, opera del pittore modenese Nicolò dell'Abate. Visite guidate gratuite al Palazzo Comunale di Crema. Percorsi Speciali. Ne parlano su altre fonti

Faenza, visita guidata a Palazzo Milzetti - Sabato, 16.30, visita guidata ’Il palazzo di Francesco Milzetti, nobile cavaliere alla corte di Napoleone’, a cura dei Servizi ... (msn.com)

Palazzo Milzetti a Faenza, aprile tra visite guidate, danza e giochi per famiglie: tutti gli eventi in programma - Un calendario ricco di appuntamenti animerà il mese di aprile 2025 a Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna. Tra visite ... (ravennanotizie.it)

Visita guidata a Palazzo e Giardini Moroni - Non perdere il Giardino, il più grande di Bergamo Alta. Una visita guidata per scoprire la storia e i protagonisti di Palazzo Moroni: il Cortile di Nettuno, lo Scalone d’onore con gli affreschi ... (ecodibergamo.it)