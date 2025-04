Visita della ministra olandese Reinette Klever al Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026

La ministra olandese per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, Reinette Klever, sarà in Visita al cantiere del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 mercoledì, accompagnata dalla società di ingegneria Deerns Italia e Coima per un momento di confronto sui temi della rigenerazione urbana, della sostenibilità e del ruolo delle imprese nei grandi eventi internazionali. La Visita si inserisce all'interno della Dutch Trade Mission dedicata all'Industria Creativa e alla Nautica, e "rappresenta un'occasione di dialogo istituzionale tra Italia e Paesi Bassi sui temi dell'innovazione e delle partnership pubblico-private nei progetti strategici per il territorio" sottolinea una nota. Deerns Italia cura la progettazione impiantistica integrata fornendo anche consulenza in materia di sostenibilità.

