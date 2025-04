Sport.quotidiano.net - Vis in sciopero: rischio stop a Lucca per stipendi non pagati

La Vis potrebbe non giocare adomenica. Oggi la squadra si riunira infatti per decidere se scendere o meno in campo per le ultime tre giornate di campionato. I tesserati non ricevono glida ottobre e già la scorsa settimana avevano minacciato di scioperare. Il tecnico rossonero Giorgio Gorgone nel post partita dell’ ultima gara di campionato, il derby perso per 4-1 in casa del Pontedera, era stato chiaro: "Se l’obiettivo di vincere lo abbiamo perso, diventa un problema grosso e non ci meritiamo di sbracare. Se decidiamo di smettere, lo decideremo martedì alla ripresa. Abbiamo dato credito e fiducia a chi ha detto che avrebbe assicurato i pagamenti, abbiamo rispettato la gente che ci ha chiesto di continuare, anche se avremmo fatto a meno di giocare come oggi: ma dobbiamo tirare una riga.