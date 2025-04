Bolognatoday.it - Violenza sessuale nell'androne del palazzo in zona Saragozza: l'aggressore filmato dalle telecamere

Violenza in via XXI Aprile a Bologna: ventenne abusata nell’androne di casa.

Nocera Inferiore, violenta giovane donna in ascensore. L'uomo lascia il figlio minorenne in strada per seguirla.

La ragazza stuprata da uno sconosciuto nell'androne di un palazzo.

Donna violentata a Torino in corso Racconigi da uno sconosciuto in un androne: il racconto della vittima.

Ragazza trovata in strada a Torino San Paolo denuncia: "Mi hanno stuprata nell'androne di un palazzo".

Stupro in corso Racconigi. Trascinata di notte nel cortile di un palazzo e violentata.