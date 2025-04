Violenza nel carcere di Ariano Irpino | detenuto aggredisce due agenti penitenziari

Nella mattinata odierna si è consumata una nuova aggressione ai danni della Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Ariano Irpino. A renderlo noto è il segretario regionale dell'OSAPP Campania, Vincenzo Palmieri. L'aggressore è un detenuto sottoposto a misure ex art. 32.

