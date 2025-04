Violenza in via XXI Aprile a Bologna | ventenne abusata nell’androne di casa

Bologna, 8 Aprile 2025 - Seguita fin dentro l'androne di casa e abusata. In pieno giorno, in una zona residenziale e tranquilla come via Turati, in zona Saragozza. Vittima dell'agg ressione, avvenuta in un palazzo di via XXI Aprile, una ventenne, che dopo esser e riuscita, urlando, a mettere in fuga il bruto, ha chiesto aiuto alla polizia. Sul gravissimo fatto indagano i poliziotti del commissariato Santa Viola, che hanno acquisito diversi video ripresi dagli impianti di sorveglianza privati della zona. Video che hanno immortalato, anche in viso, l'aggressore in fuga. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il fatto è avvenuto intorno alle 18: la ragazza stava tornando a casa dopo essere stata a San Luca. Aveva le cuffiette e non si è accorta dell'uomo che la stava seguendo con addosso un giubbetto militare.

