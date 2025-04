Violenza di genere nell’era digitale Quando l’abuso corre sul web

Nel mese di marzo la nostra classe ha approfondito la tematica della Violenza digitale, dopo aver incontrato Martina e Michele, due collaboratori del Centro Donna e del Ctm - Centro Trattamento Maltrattanti, del Comune di Forlì. Il Centro Donna è un servizio antiViolenza gratuito rivolto alle donne maggiorenni che stanno subendo forme diverse di maltrattamento, sia fisico che psicologico, da parte di un compagno, un marito o un parente prossimo. La sede si trova in via Tina Gori 58, vicino ad un supermercato, in modo tale che le vittime si sentano più sicure a recarvisi, potendo utilizzare la scusa di andare a fare la spesa. Il Ctm, invece, è un servizio che offre supporto, attraverso un team di psicologi e psicoterapeuti, a chi agisce Violenza, spesso nei confronti della propria compagna o dei propri figli.

Violenza e discriminazione di genere nell'era digitale. Le donne come partner alla pari nella rivoluzione dell'IA: un appello per la parità di genere nell'era digitale. Il partenariato globale per l'azione contro il cyberbullismo e gli (...). Sicurezza sul lavoro e uguaglianza di genere: la guida Ces contro violenza e molestie sulle donne al lavoro. La Sindone entra nell'era digitale: si potrà 'toccare' con un dito, ma su un tavolo tecnologico. Avellino, un convegno sulle relazioni umane nell'era del cambiamento. Ne parlano su altre fonti

