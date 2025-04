Ilfattoquotidiano.it - Violenza di genere e stampa, il report: “Femminicidio Cecchettin uno spartiacque, ma c’è ancora tanto da fare”

Quali sono le parole utilizzate dai giornalisti per raccontare ladi? Quali sono le cornici nelle quali spesso lainserisce i femminicidi? Per dare una risposta a queste domande l’Osservatorio Step – Ricerca e Informazione ha presentato ilQuei bravi ragazzi. Lacontro le donne nel racconto della, che raccoglie i dati del monitoraggio del 2024 e che ha interessato l’analisi di 3671 articoli. Nel complesso rispetto al 2017, quando è cominciato questo tipo di analisi, è migliorato il modo in cui i giornalisti raccontano lasulle donne, dicono le relatrici, ma i passi dasonomolti. “Ilrappresenta unoanche per noi – dice in conferenza Mimma Caligaris, giornalista e membro dell’Osservatorio – perché ci ha spinto ad usare le parole giuste”.