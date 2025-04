Violenta e terrorizza la nipotina per anni la Procura chiede 10 anni di reclusione per lo zio orco

Violenta la nipotina per anni, la Procura di Perugia chiede 10 anni di reclusione. L'uomo, un 47enne dell'est Europa difeso dagli avvocati Ilario Taddei e Melissa Cogliandro, è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minore di 14 anni. Nel corso delle indagini sono.

