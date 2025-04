Violazioni contrattuali di Ck Hutchison | Panama non riceve 12 miliardi di dollari

Panama ha scatenato l'ira del presidente americano Donald Trump ha violato le condizioni del suo contratto, secondo i risultati di una verifica appena pubblicati. La verifica in questione ha rilevato "molte Violazioni" della concessione assegnata a una sussidiaria del gigante della logistica Ck Hutchison per gestire i due porti e ha affermato che Panama non ha ricevuto 1,2 miliardi di dollari dovuti in base al contratto. La pubblicazione dei risultati della verifica è avvenuta poche ore prima dell'arrivo del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth a Panama, che è stata sottoposta a forti pressioni da parte di Trump per ridurre l'influenza cinese nel canale. Di fronte alle ripetute minacce di Trump di "riprendersi" il canale costruito dagli Stati Uniti, il Paese centroamericano a sua volta ha fatto pressione su Ck Hutchison affinché rinunciasse al controllo dei porti.

Società di Hong Kong ha violato contratto porti Canale di Panama. Ne parlano su altre fonti

