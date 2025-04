Vino i dazi americani si prenderanno 19 miliardi di euro

Quotidiano.net - Vino, i dazi americani si prenderanno 1,9 miliardi di euro

del 20% istituiti da Donald Trump si abbatteranno sul settore vitivinicolo italiano. E l’impatto sarà sicuramente significativo. Queste sono le previsioni del primo Report Enpaia-Censis del 2025. Secondo il quale le esportazioni italiane dinegli Stati Uniti potrebbero mantenere una certa stabilità in termini di valore ma una parte consistente degli introiti finirà nelle casse dello Stato americano. In particolare, circa il 20% del valore dell’export, pari a 1,9di, sarà assorbito dai. Questo comporterà una significativa perdita economica per gli operatori italiani, che si troveranno a fronteggiare un’incertezza crescente. Le stime, secondo il Report Enpaia-Cernsis 2025, indicano che circa 54 milioni di bottiglie diitaliano non troveranno più spazio sul mercato americano.