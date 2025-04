Quotidiano.net - Vinitaly, viaggio fra le eccellenze. Il Paese raccontato dai produttori

Alla fine della Fiera, è proprio il caso di dirlo, il vero spettacolo è l’Italia. Quella del vino, dell’infinito microcosmo di vitigni autoctoni, dei paesaggi unici, dei viticoltori eroici in zone impervie. Lo diceva, in apertura del, anche lo chef Massimo Bottura: David Beckham, davanti ai campi e ai filari di quelli che tanti liquidano come ’Bassa’ emiliana, assicurava di immaginare così il Paradiso. Lo dicono i numeri dell’enoturismo, come rivendica la fondatrice del Movimento Turismo del Vino nato trent’anni fa, Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice a Montalcino e nel Chianti senese: "Aprimmo le cantine come fossero musei e luoghi d’arte. Oggi a livello mondiale c’è una crescita del 13% l’anno. I visitatori sono soprattutto donne, ma anche gruppi e coppie: un fenomeno quasi sociale".