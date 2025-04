Vinitaly una giovane laziale premiata da Forbes Italia come Best Under 40

giovane imprenditrice vitivinicola del Lazio, è stata premiata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia come giovane protagonista del mondo vinicolo "Best Under 40": "L'assegnazione di questo premio a un giovane viticoltore laziale – ha detto l'assessore all'Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini – da lustro all'intero territorio regionale. come amministrazione regionale, stiamo investendo molto sulle nuove generazioni. Dal loro impegno dipende, infatti, il futuro del settore e il mantenimento delle più vive tradizioni vitivinicole laziali".Giorgia ha iniziato il suo percorso durante la pandemia, lavorando duramente con il suo team per dare un'impronta più giovanile grazie alla sua visione moderna e artistica, rispettando comunque la tradizione del territorio.

