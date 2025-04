Anteprima24.it - Vinitaly, le “Vigne del Sapere” più prestigiose al mondo: Leonardo, Pompei e Caserta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlentra nel cuore delle sue giornate d’affari e «Next», la rivista di approfondimento fondata da Domenico Masi, indaga tra lelegate ai grandi monumenti internazionali per individuare quelle con il brand vino-più forte e identificato.Ne esce fuori un viaggio straordinario tra la Vigna di, la Vigna della Reggia die quella della Reggia di.«Delle treindividuate da Next – spiega Angelo Lomonaco, direttore della rivista di approfondimento, già giornalista del Corriere della Sera – l’unica al momento operativa è quella della Reggia di: quella di, nata per prima con Mastroberardino, alla fine degli anni Novanta, recentemente è stata affidata al gruppo Capaldo, proprietario, tra l’altro, del noto marchio Feudi, che la dovrà far rinascere; mentre quella diè stata acquistata da poco dal magnate mondiale Bernard Arnault, il fondatore di LVMH, e non si sa quale sarà la sua destinazione».