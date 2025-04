Noinotizie.it - Vinitaly: la presenza della Puglia Prime giornate

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione:Prima giornataal2025, domenica 6 aprile, dedicata alla divulgazione dei progetti sostenuti dal Dipartimento AgricolturaRegione, utili per preservare vitigni autoctoni e valorizzare il germoplasma. Ma anche per promuovere eventi sul territorio, come Rosati di Sera by NegroamaroWineFestival in programma dal 4 al 6 luglio a Brindisi e ribadire, con il conferimento del premio nazionale Angelo Betti ad un giovane viticoltore come Francesco Frisino, l’importanza di innovare, dalla vigna alla cantina, passando per le strategie di marketing, per dare al vino un’identità sempre più forte, che tutela il passato e si proietta con intelligenza nel futuro.“Rilanciare i vitigni autoctoni significa affermare con produzioni reali e che riescono a posizionarsi sul mercato un senso di appartenenza che diventa elemento distintivo e di riconoscibilitàintera – ha ricordato l’assessore all’AgricolturaRegione– ed è emblematico che anche Francesco Frisino, il giovane viticoltore insignito del premio Angelo Betti per questa edizione 2025 di, sia partito insieme a sua sorella Flavia proprio da un vitigno come la Verdeca per continuare la vocazione agricolasua famiglia”.