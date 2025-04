Vinitaly Irpinia e Sannio puntano sull’export Asia Europa Brasile e Africa nel mirino

Leggi su Ildenaro.it

Terzo giorno dia Verona per la collettiva di imprese guidata dalla Camera di commercio di(111 aziende nel padiglione della Campania in collaborazione con i 2 Consorzi di Tutela) con la missione di rafforzare l’export e puntare sui mercati internazionali. Il tema dei dazi americani impensierisce gli operatori, in particolare quelli più esposti con le vendite verso gli Usa, ma il movimento di buyer da Italia ed estero rappresenta un antidoto di fiducia per le imprese.“Con i dazi annunciati alla vigilia della manifestazione da parte della Casa Bianca, questo è sicuramente unparticolare, dove regna l’incertezza – afferma Antonio Capaldo, presidente di Feudi di San Gregorio, una delle aziende leader dell’che esporta il 30% dei propri volumi, dei quali l’8% negli Stati Uniti -.