Vinitaly Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti | Ecco i vini abbinati alla cucina di Bottura

Carlo Cracco il protagonista della terza giornata di vinitaly nel padiglione dell'Emilia Romagna. Assieme alla moglie Rosa Fanti, produce i suoi vini, presentati al salone, nella tenuta agricola Vistamare di Santarcangelo di Romagna (Rimini). "Io sono nata e cresciuta a Santarcangelo - racconta Fanti - Per Carlo è diventato il paese d'adozione. Riuscire a investire in questa terra è stata una doppia soddisfazione perché da una parte facciamo qualcosa per il nostro lavoro, dall'altra per la nostra terra". "Presentiamo tre vini abbinati alla cucina di Massimo Bottura: Colle Giove, che è un Sangiovese - spiega Cracco, chef pluristellato -; Fiammarossa, fatto con uve di Trebbiano della fiamma; e il Ciola, vino blend ricavato da vari vitigni". vini raffinati dei colli piacentini Tra i giovanissimi produttori che espongono nel padiglione ci sono le sorelle Campana, Gloria di 24 anni e Elisa di 27.

