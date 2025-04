Vinestate compie 50 anni | vetrina d’eccezione al Vinitaly Iannella | E’ stata un’occasione unica per promuovere il territorio

Vinestate compie cinquant'anni e per l'occasione l'edizione 2025 è stata ufficialmente presentata al Vinitaly, la più importante fiera dell'enologia e del turismo a livello mondiale. All'incontro hanno partecipato Clemente Mastella, Sindaco del Comune di Benevento, Angelo Radica, Presidente Associazione Città del Vino, Libero Rillo, Presidente Consorzio Sannio Tutela Vini, Anna Falluto, Le Donne del Vino-delegazione Campania, Giovanna Sangiuolo, Giurista vitivinicola e curatore Guida di Torrecuso e naturalmente il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella, "E' stata un'occasione unica per promuovere il territorio. Vinestate, la cultura vinicola di Torrecuso sono state protagoniste in una vetrina di rilievo internazionale", spiega il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella.

