Zonawrestling.net - Vince Russo attacca Triple H: “Il team creativo WWE non ha etica del lavoro”

Leggi su Zonawrestling.net

ha ancora una volta criticatoH e il suodella WWE per una presunta mancanza didel. Durante un recente episodio di Legion of RAW su Sportskeeda WrestleBinge, aè stato chiesto se pensasse che la WWE stesse ancora cercando di soddisfare i fan più hardcore dopo il passaggio a Netflix: “Gli assegni sono stati incassati. È tutto lì, è semplice. Il problema, fratello, è un altro. E non mi riferisco ai wrestler, ragazzi — loro sono un’altra cosa, una categoria a parte, davvero speciali. Ma la verità è questa: il, inclusoH, non ha l’delche abbiamo noi.”ha continuato dicendo: “Non mi interessa chi faccia parte di quel: non hanno l’delche abbiamo io e te. Perché se ce l’avessero davvero, questo show non sarebbe mai andato in onda.