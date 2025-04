Villeneuve | Hamilton deve prendere in mano la Ferrari e toglierla a Leclerc

L'inizio di stagione della Ferrari si è rivelato ampiamente al di sotto delle aspettative, come testimonia la classifica costruttori che vede il team italiano al quarto posto, a quasi ottanta punti di distacco dalla McLaren capolista. L'unica gioia per gli uomini della Rossa è stato il successo di Lewis Hamilton nella Sprint Race in Cina. Per il resto buio totale, o quasi, tra macchina poco performante, squalifiche e clamorosi errori di strategia.La situazione in quel di Maranello non è chiaramente entusiasmante, per usare un eufemismo. Ma i tifosi Ferraristi continuano a sperare in un colpo di reni, magari proprio ad opera del sette volte campione britannico, il quale, secondo molti, dovrebbe anche prendere in mano le redini della squadra guidandola nel suo processo di crescita. Un processo di crescita che, evidentemente, ha imboccato la direzione sbagliata.

