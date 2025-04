Villaggio degli Sposi il tam tam sui social salva dal taglio 15 alberi

Villaggio degli Sposi hanno interpretato come annuncio di taglio imminente i segni fatti sui tronchi di 20 alberi dagli operai impegnati sul cantiere della e-Brt. Ecodibergamo.it - Villaggio degli Sposi, il tam tam sui social «salva» dal taglio 15 alberi Leggi su Ecodibergamo.it CANTIERE E-BRT. I residenti delhanno interpretato come annuncio diimminente i segni fatti sui tronchi di 20dagli operai impegnati sul cantiere della e-Brt.

Villaggio degli Sposi a nuovo. Si abbattono due palazzine Aler - Entra nel vivo nel quartiere cittadino del Villaggio degli Sposi, in piazzale Visconti, il progetto PInqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), un finanziamento da 16 ... (msn.com)

Villaggio degli Sposi: si lavora per 63 nuove case del Comune - Lavori in corso al Villaggio degli Sposi per la realizzazione di 63 nuove case comunali. Il cantiere è in fase avanzata. L'inaugurazione tra un anno. Il servizio di Lucia Cappelluzzo. (ecodibergamo.it)