Vigor sorprende L' Aquila | vittoria firmata Gabbianelli e Carnevale

Il colpo della domenica lo piazza la. Stavoltante, cinica, concentrata fino alla fine e per nulla sciupona. Lacontro L’porta le firme di, poi c’è lo zampino del solito imprevedibile Kone. Di certo i 3 punti in terra abruzzese alleggeriscono quel carico di pressioni che aveva tormentato l’ambiente rossoblu nelle ultime settimane. Latorna a respirare così come Antonioli sembra aver trovato la quadra tattica: un 4-3-3, offensivo sulla carta, ma comunque in grado di garantire equilibrio visto che nella ripresa i senigalliesi hanno rischiato assai poco. Era forte il desiderio di, ma le speranze di molti tifosi erano ridotte al lumicino. Stavolta, invece, laha completato l’opera, mostrando un’ottima crescita e trovando continuità in termini di prestazioni.