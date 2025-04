Vieni qui Carlo e Camilla al Quirinale il siparietto a sorpresa spiazza tutti

Carlo e Camilla al Quirinale, con la regina al centro dell'attenzione. Il primo è avvenuto durante il picchetto d'onore, quando, al momento degli inni nazionali, il presidente Mattarella e il re erano pronti per la consueta foto ufficiale. Ma Camilla, inaspettatamente, ha deciso di partecipare alla foto, ignorando le norme del protocollo. La figlia del presidente Mattarella ha cercato senza successo di allontanarla, ma senza riuscirci.Il secondo episodio si è svolto all'interno del Quirinale, quando Re Carlo, visibilmente irritato, ha fatto notare la distanza tra sua moglie e le bandiere dove lui, Mattarella e la figlia Laura avrebbero dovuto essere fotografati. Carlo, infastidito, ha iniziato a gesticolare e, rivolgendosi a Camilla, le ha detto: "Vieni qui".

