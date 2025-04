Anteprima24.it - VIDEO/ Tommaso, dal Brasile al Vinitaly per scoprire la magia dei vini sanniti

Tempo di lettura: < 1 minutoUna storia legata a doppio filo al Sannio ed alla Campania. E’ quella diGuerra, un giovanissimo importatore brasiliano che nutre grande passione e amore per il proprio lavoro., 30 anni, è nato in, ma nelle sue vene scorre anche il sangue tricolore. Papà originiario della Valle Caudina, parenti nel Sannio. Un legame che non svanisce nonostante la distanza, ma addirittura può crescere dopo la sua partecipazione al, dove ha visitato gli stand della ‘Cantina del Taburno’ e di ‘La Fortezza’ perladeied esportarla in. “Inc’è una grande opportunità per importare– racconta ai nostri microfoni– abbiamo scelto di stare qui alper conoscere meglio idel Sud Italia come Aglianico, Falanghina e Fiano.