VIDEO Sicurezza del Ponte Massaro | via ai lavori da 29 milioni

Sono partiti questa mattina i lavori di miglioramento sismico e messa in Sicurezza del Ponte Massaro, lungo la Strada Regionale 400. Il progetto, finanziato con circa 2,9 milioni di euro nell'ambito del Decreto Ponti II del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede un intervento complessivo della durata di 180 giorni naturali e consecutivi. A confermare l'importanza strategica dell'opera è stato il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, presente all'apertura del cantiere. "Si parte con l'adeguamento dei piloni, poi toccherà alla soletta stradale – ha spiegato – Il Ponte resterà aperto per gran parte dei lavori, chiudendo solo per due mesi, il tempo necessario a completare la soletta".

