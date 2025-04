Anteprima24.it - VIDEO/ Sbarco Aita Mari, individuati tre presunti scafisti

Tempo di lettura: < 1 minutoOtterranno in tempi rapidi il permesso di soggiorno, i migranti che hanno collaborato, attraverso le loro testimonianze, nelle indagini che hanno consentito alla questura di Salerno in poche ore di individuare i. Le indagini della squadra Mobile di Salerno e della Guardia di Finanza hanno preso il via poche ore dopo lodella naveieri nel porto di Salerno. Sono tre persone, di 24, 40 e 21 anni, di origini egiziane, secondo la questura, ad aver promosso uno dei due viaggi poi naufragati e finiti con il soccorso della nave ONG nelle acque del Mediterraneo.“Dopo il soccorso dei migranti la nostra priorità – ha spiegato in una conferenza stampa questa mattina il questore Giancarlo Conticchio – è individuare i Caronte di questi viaggi e siamo al lavoro per cercare di individuare anche i promotori del secondo naufragio”.