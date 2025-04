VIDEO | Lavori alla linea tranviaria nelle ore di punta in strada pure i bus da otto metri

Lavori in Centro città alla linea tranviaria ecco le novità di Atm sul servizio sostitutivo di autobus. La presidente Carla Grillo ha annunciato che nelle ore di punta accanto ai sei metri saranno messi in strada pure gli otto metri. Ovviamente sosta selvaggia permettendo come al rione.

