VIDEO | L' apertura del Centro diurno contro l' autismo a Mortelle? Questione di settimane in attesa dell' ultima ispezione

Questione davvero di poche settimane se non di giorni l'apertura del Centro diurno contro l'autismo di Mortelle. Oggi in commissione al Sociale presieduta da Rosaria Di Ciuccio la seduta comunale dedicata allo stato di avanzamento dell'opera molto attesa da associazioni e famiglie. A intervenire. Messinatoday.it - VIDEO | L'apertura del Centro diurno contro l'autismo a Mortelle? Questione di settimane in attesa dell'ultima ispezione Leggi su Messinatoday.it davvero di pochese non di giorni l'dell'di. Oggi in commissione al Sociale presieduta da Rosaria Di Ciuccio la seduta comunale dedicata allo stato di avanzamento'opera moltoda associazioni e famiglie. A intervenire.

Centro per l’autismo a Mortelle, “quando l’apertura?” VIDEO - Il consigliere Russo scrive una nota urgente alle istituzioni. Il dg dell'Asp Cuccì non conferma per il mese di maggio. Ma non dovrebbe mancare molto ... (tempostretto.it)

