VIDEO – Inter contro il Bayern Monaco per provare a sognare! Ecco la maglia

L’di Inzaghi, dopo il pari in campionato sul campo del Parma, si tuffa nei quarti di Champions League dove questa sera affronterà ildi Kompany all’Allianz Arena. Svelata ladi Lautaro Martinez e compagniSERATA DI GALA – L’di Simone Inzaghi è reduce dal deludente pareggio sul campo del Parma in campionato, che in ogni caso non ha stravolto la classifica poiché anche il Napoli non è andato oltre l’1-1 a Bologna. Stasera però i nerazzurri metteranno un attimo da parte la Serie A per tuffarsi nei quarti di Champions League, con la sfidailall’Allianz Arena. Con qualescenderà in campo l’, svelata ladella super sfida con ilTUTTO PRONTO – L’su X ha reso pubbliche le immagini dallo spogliatoio, svelando dunque anche lache indosseranno Lautaro Martinez e compagni.