Perugiatoday.it - VIDEO Buco in sanità, mozione di sfiducia dell'opposizione: "Giunta poco chiara su tutta la vicenda"

VIDEO Buco in sanità, mozione di sfiducia dell'opposizione: "Giunta poco chiara su tutta la vicenda".

Manovra fiscale, la contromossa del centrodestra: depositata mozione di sfiducia contro Proietti.

L'opposizione: "Alisa va abolita, carrozzone mangiasoldi" . Bucci: "stiamo riorganizzando la sanità".

Buco sanità, FdI: “La salute dei pugliesi e l’aumento delle tasse non sono argomento esclusivo di pochi intimi, dg Asl in audizione e mozione in consiglio”.

VIDEO Buco in sanità, i numeri dei conti dell'Umbria e la diffida del Mef.

VIDEO Primarie Pd, De Marinis :"Ecco perché votare Emiliano, il partito deve tornare ad essere un punto di riferimento".