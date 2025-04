Oasport.it - VIDEO Berrettini-Zverev 2-1, ATP Montecarlo 2025: highlights e sintesi

Leggi su Oasport.it

Matteoha sconfitto Alexandere si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul tedesco con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 sulla terra rossa del Principato e può così proseguire il proprio cammino in Costa Azzurra, dove ora incrocerà il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka. Il romano ha mostrato i muscoli contro il numero 2 del mondo, ottenendo una vittoria di lusso che tra l’altro ha garantito a Jannik Sinner la certezza di restare in testa al ranking ATP fino al suo ritorno in campo.Il finalista di Wimbledon 2021 ha mostrato ampi sprazzi del suo grande talento e sembra essere in ottima forma fisica, facendo ben sperare sul lungo periodo. Matteoè stato impeccabile contro il teutonico, non scomponendosi dopo aver perso il primo set, reagendo di forza nel secondo parziale e poi uscendo vittorioso dalla battaglia titanica nella terza frazione, caratterizzata da un break e contro-break prima che l’azzurro strappasse nuovamente il servizio all’avversario per aggiudicarsi un’affermazione di grande prestigio.