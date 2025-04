Vicolo della Api disagi per la differenziata | Nessuno ha ritirato il vetro

vetro. Tutti abbiamo seguito tali indicazioni ma la Rap lunedì mattina ha ritirato solo l'organico e la plastica lasciando a terra in strada i sacconi di vetro. Questo è successo in Vicolo delle Api dal civico 1. Palermotoday.it - Vicolo della Api, disagi per la differenziata: "Nessuno ha ritirato il vetro" Leggi su Palermotoday.it Domenica scorsa, dalle 19 alle 22, si doveva esporre l 'organico, la plastica ed il. Tutti abbiamo seguito tali indicazioni ma la Rap lunedì mattina hasolo l'organico e la plastica lasciando a terra in strada i sacconi di. Questo è successo indelle Api dal civico 1.

Vicolo della Api, disagi per la differenziata: "Nessuno ha ritirato il vetro" :: Segnalazione a Palermo. Differenziata in centro storico, spuntano mini discariche: "Ci sono delle difficoltà ma ora partono i controlli". Vicolo della Api, disagi per la differenziata: "Nessuno ha ritirato il vetro".

Da giorni nessuno raccoglie la differenziata in vicolo San Giuseppe d'Arimatea - le campane per la raccolta differenziata. Appare evidente che il tributo Tari dovrà essere ricalcolato per il disservizio di questi 15 giorni e per gli enormi disagi che la disorganizzazione del ... (palermotoday.it)