Vicenda Trentini Meloni telefona alla madre del cooperante detenuto in Venezuela

Meloni ha chiamato oggi Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, per esprimere la vicinanza del governo italiano e assicurare il massimo impegno per riportare a casa il cooperante veneziano detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso. Durante la conversazione, la premier ha ribadito che il caso

