Veronasera.it - "Vibrazioni tra i ciliegi"

Leggi su Veronasera.it

DOMENICA 13 APRILE ORE 9.30. In realtà le attività che vi proponiamo sono tre:BAGNO DI FORESTABAGNO DI SUONIBAGNO DI SAPORISandra Dal Santo vi guiderà in una camminata immersiva tra i boschi della Valpolicella per entrare in contatto con gli elementi della natura (acqua, terra.