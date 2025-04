Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 20:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellala carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente da poco rimosso restano incolonnamenti sulla rampa di uscita per la via del Mare per il resto circone rientrato nella norma su entrambe le carreggiate mentre in uscita dalla città permane traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia ai cantieri attivi per lavori di manutenzione straordinaria chiusa al transito via della Pisana nel tratto compreso tra via di Malagrotta e via Monte stallonara eccezione del traffico locale e dei veicoli diretti presso la sede del consiglio regionale delattenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.