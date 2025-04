Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 19:40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellaun invito alla prudenza perché in viaggio sull'Aurelia a causa di un incidente avvenuto nei pressi del km 28 Ci sono code all'altezza di Torrimpietra In entrambe le direzioni un altro incidente rallenta il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Pontina sempre sul raccordo Attenzione anche ad altro incidente che provoca code sulla rampa di uscita per la via del mare è sempre in uscita dalla città segnaliamo infine traffico intenso su via Cristoforo Colombo con il 23 via di Mezzocammino e via di Acilia perso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi