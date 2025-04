Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellainizia dal raccordo Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dallaFiumicino fino alla Tuscolana raccomandiamo attenzione su questo tratto per un incidente che rallenta ulteriormente il traffico sulla rampa di uscita per la via del mare ci possiamo poi in carreggiata opposta dove abbiamo code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta il rustica rallentamenti anche lungo il tratto Urbano della A24 tra via Togliatti il raccordo sempre in uscita dalla città code sulla Colombo 3 via di Malafede via Diaz verso Ostia un invito alla prudenza Infine per chi è in viaggio sull'Aurelia a causa di un incidente avvenuto nei pressi del km 28 ci sono incolonnamenti all'altezza di in pietra in entrambe le direzioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi nella