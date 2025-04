Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 18:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dallaFiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta eTeramo e tra Casilina e Tuscolana rallentamenti anche lungo il tratto Urbano della A24 da Portonaccio fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città code su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia verso Ostia in chiusura con riferimento ai cantieri per lavori di manutenzione straordinaria è chiusa al transito via della Pisana nel tratto compreso tra via di Malagrotta e via Monte stallonara ad eccezione del locali e dei veicoli diretti alla sede del consiglio regionale delattenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e astrali in mobilità è tutto a più tardi dellahttps://storage.