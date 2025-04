Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 18 | 10

Regione Lazio Vediamo la situazione partendo dal raccordo anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano da Portonaccio fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città code sulla Flaminia tra Corso Francia & via di Grottarossa è su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi nella Regione Lazio https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral/2025/04/08/file0011a7c0-a802-4534-a5c8-ed8df79d151dviabilita.

La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata - Continua il lavoro dei tecnici incaricati dalla Roma per la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio giallorosso di Pietralata. La deadline è rimasta invariata in queste settimane: fine ... (calcioefinanza.it)

Lazio, Regione e ANCI siglano intesa per nuovi percorsi ciclopedonali - Il 17 marzo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, firmeranno un accordo per la pianificazione e lo sviluppo di percorsi verdi e ... (romadailynews.it)

Seguire le news della tua città - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli via di risoluzione l'incidente avvenuto in ... (romadailynews.it)