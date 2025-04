Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellasul raccordo anulare per i rilievi a seguito di un incidente avvenuto in carreggiata interna è chiuso il tratto all'altezza dello svincolo per Montespaccato disposta uscita obbligatoria con rientro sul raccordo dalla seconda rampa di accesso della stessa uscita di Montespaccato forti ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire dalla sono in carreggiata opposta code a tratti qui per traffico intenso a partire dallaFiumicino fino alla Tuscolana è proprio in via della Pisana per lavori di manutenzione straordinaria è chiuso al transito il tratto compreso tra via di Malagrotta e via Monte stallonara ad eccezione del traffico locale dei veicoli diretti alla sede del consiglio giornale delche possiamo poi sul tratto Urbano della A24 dove abbiamo rallentamenti tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città code sulla Colombo da via di Malafede fino a via di Acilia in direzione di Ostia sullo stesso tratto segnalato anche un incidente da Gianguido lo guardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi nella