Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti sulla chiusura di via Cassia la circone al momento scorrevole ma permane il divieto di transito all'altezza del Borgo della Merluzza a causa della presenza di detriti su strada il traffico in direzione della viene deviato proprio su via della Merluzza per poi rimettersi più avanti su via Cassia in direzione del raccordo anulare e ci spostiamo proprio sull'anello cittadino rallentamenti in giacca interna tra Tuscolana e Appia ed in esterna code a tratti tra Ardeatina e la diramazioneSud infine usciamo dalla capitale per segnalare che fino al prossimo 30 settembre via Casilina all'altezza di Ferentino è chiusa al traffico per lavori di risanamento al ponte nei pressi del km 72 seguire le indicazioni presenti sul posto per le modifiche allaè tutto da Marco Morgante di chiusura ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.