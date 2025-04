Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un servizio dellaper ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizioin apertura la chiusura su via Cassia causa cedimento del manto stradale divieto di transito all'altezza del Borgo della Merluzza il traffico in direzione della capitale viale devi proprio su via della Merluzza per poi rimettersi più avanti su via Cassia La deviazione causa code da Campagnano a Cesano in direzioneè sempre su via Cassia si rallenta anche tra Castel dei e via della Giustiniana in direzione raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino segnaliamo code per incidente in carreggiata interna tra Casilina e Appia in esterna invece la cone risulta al momento scorrevole usciamo dalla capitale per segnalare code per incidente su via Appia all'altezza di Latina Scalo tra strada della Chiesuola e via Epitaffio in entrambi di marcia risolto invece l'incidente su via Tiburtina all'altezza di Tivoli Terme Infine per il trasporto pubblico capitolino dalle ore 10 deviazione bus nell'area di Piazza Venezia per la cerimonia al Milite Ignoto e la deposizione della corona d'alloro da parte dei Reali del Regno Unito in visita fino al 10 aprile nella capitale è tutto da Marco Morgante al prossimo aggiornamento