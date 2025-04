Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura la chiusura su via Cassia causa cedimento del manto stradale divieto di transito all'altezza del Borgo della Merluzza il traffico in direzione della capitale viene deviato proprio su via della Merluzza per poi mettersi più avanti su via Cassia in direzione diLa deviazione causa code da Campagnano a Cesano verso la capitale ci spostiamo sulle autostrade in A1 Firenzesegnaliamo un incidente Orvieto Attigliano in direzioneAl km 457 prestare attenzione sul tratto Urbano della A24Teramo sono 4 km di coda tra Tor Cervara e la tangenziale in direzione di quest'ultima è un km di coda per traffico intenso Anche sulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo è proprio sull'anello non segnaliamo code in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina in esterno invece si rallenta tra Prenestina e Nomentana coli anche su via Salaria da Villa Spada l'aeroporto del Lourdes e su via Flaminia dallo svincolo del raccordo fino a via dei Due Ponti usciamo dall'anello cittadino su via Aurelia traffico intenso tra via di Malagrotta e lo svincolo per il raccordo in direzione di questo è code anche su via Pontina in direzione della Capitale tra Pomezia e Castel di Decima in chiusura segnaliamo rallentamenti per incidente su via Nettunense all'altezza di Frattocchie in direzione di via Appia tutto da Marco Morgante al prossimo aggiornamento in chiusura ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.