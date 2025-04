Ilrestodelcarlino.it - Via Saragozza, guasto al trenino per San Luca. E scatta subito l’ingorgo

Bologna, 8 aprile 2025 – Piccolo, grande ingorgo. Il Dotto Train (SanExpress) che porta i turisti al Colle del santuario simbolo della città, infatti, si è bloccato in via, poco dopo il prolungamento con via Urbana. Untecnico, che però ha causato diversi disagi alla circolazione. Secondo quanto riportato da diversi testimoni, infatti, il passaggio ai bus è stato impedito dalla mole del, e dunque è stato un attimo che si creasse una coda di auto, con clacson e malumore diffuso. Gli ingorghi precedenti Non è la prima volta che un piccolo intoppo crea grandi disagi. Infatti basta poco per mandare in tilt la circolazione di Bologna, resa molto lenta in quest’ultimo anno dal proliferare di cantieri. A metà aprile, infatti, un bus, cercando di fare un’inversione in via San Donato, si era messo di traverso lungo la carreggiata, impedendo a lungo il passaggio.