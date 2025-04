Ilrestodelcarlino.it - Via Riva Reno inaccessibile ai disabili: ecco cosa farà il Comune di Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 aprile 2025 – In via“i lavori non sono finiti”. Quando lo saranno, le fughe tra un sanpietrino e l’altro, che avevano, di fatto, reso “” la strada ai, saranno “riempite di un materiale speciale” per renderle facilmente percorribili dalle carrozzine. Così l’assessore alla Mobilità deldi, Michele Campaniello, risponde alle associazioni diche avevano evidenziato ieri i gravi disagi di chi deve attraversare la strada dove sta avanzando il tram. unrecognizable handicapped man in a wheelchair passing over blue and white handicapped sign painted on the floor Campaniello: “Lavori non ancora conclusi” “In merito al comunicato sui lavori in viadi alcune associazioni che si occupano dità, voglio chiarire alcune cose – esordisce Campaniello in una nota di palazzo D’Accursio -.