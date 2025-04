Via alla campagna per i referendum la Cgil | La Sicilia voti sì è tra le regioni più povere e precarie

referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e del 9 giugno parlano soprattutto alla Sicilia, regione con bassa occupazione, salari ridotti e alta incidenza di lavoro irregolare con tutto il corollario di diritti negati. E invitano tutti, anche le istituzioni, a una riflessione profonda sul. Palermotoday.it - Via alla campagna per i referendum, la Cgil: "La Sicilia voti sì, è tra le regioni più povere e precarie" Leggi su Palermotoday.it "Isu lavoro e cittadinanza dell’8 e del 9 giugno parlano soprattutto, regione con bassa occupazione, salari ridotti e alta incidenza di lavoro irregolare con tutto il corollario di diritti negati. E invitano tutti, anche le istituzioni, a una riflessione profonda sul.

Via alla campagna per i referendum, la Cgil: "La Sicilia voti sì, è tra le regioni più povere e precarie". Referendum, il 12 aprile via alla campagna: le iniziative in Toscana. Referendum, al via campagna Cgil Sicilia. Landini: “Una battaglia di democrazia”. AL VIA LA CAMPAGNA REFERENDARIA SUL LAVORO: A REGGIO NASCE IL COMITATO PER IL “SI” AI QUATTRO REFERENDUM PRESENTATI DALLA CGIL. Lavoro e cittadinanza, CGIL: "Il voto e` la nostra rivolta", al via campagna referendaria. Cgil, con Futura 2025 al via campagna referendaria lavoro e cittadinanza. Ne parlano su altre fonti

Lavoro e cittadinanza, CGIL: "Il voto e` la nostra rivolta", al via campagna referendaria - (Teleborsa) - Venerdi` 11 e sabato 12 aprile alla Camera del Lavoro di Milano e in diretta streaming CGIL dara` il via alla sua campagna in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza con Futura 202 ... (finanza.repubblica.it)

Referendum su lavoro e cittadinanza, la Cgil dà il via alla campagna - FIRENZE - La Cgil Toscana a Firenze nella sua sede ha incontrato le forze politiche del mondo toscano del centrosinistra e della sinistra, per illustrare i contenuti dei cinque referendum su lavoro e ... (msn.com)

Cgil, con Futura 2025 al via campagna referendaria lavoro e cittadinanza - ROMA (ITALPRESS) - Venerdì 11 e sabato 12 aprile alla Camera del Lavoro di Milano e in diretta streaming CGIL darà il via alla sua campagna in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza con Futura ... (msn.com)