Sport.periodicodaily.com - Verstappen striglia Red Bull: “Troppa pigrizia, il vero problema è il lavoro da casa”

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Maxtorna alla vittoria nel Gran Premio del Giappone, ma lancia una critica decisa al team Red, parlando apertamente di unstrutturale che rischia di compromettere la competitività della scuderia: ilda remoto.Dopo settimane turbolente e un meeting d’emergenza interno, Maxha trionfato a Suzuka, conquistando la sua quarta vittoria consecutiva sul circuito giapponese. Il successo ha avuto un valore simbolico: è stato infatti l’ultimo Gran Premio “di” per la Honda come partner ufficiale di Red.Nonostante il clima di festa, l’olandese quattro volte campione del mondo non ha esitato a puntare il dito contro unatica che, a suo dire, sta rallentando l’efficienza del team: la mancanza di presenza fisica in fabbrica.Red: le dichiarazioni“Oggi tanti vogliono lavorare da