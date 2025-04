Verso il Festival del Management, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri tre incontri di avvicinamento.

Leggi su Ildenaro.it

In vista della terza edizione deldel, la libreriadideiospiterà il secondo incontro di, che si terrà lunedì 14 aprile alle ore 18, con un focus sul tema: “La fuga dei giovani dall’Italia: testimonianze, progetti e alternative per fermare l’esodo”. L’evento vedrà la partecipazione di Antonio Pescapè, ordinario all’Università di Napoli Federico II e Delegato di Ateneo per Innovazione e Terza Missione; Mattia Vitiello, ricercatore Cnr e co-autore insieme a Enrico Pugliese del libro Storia sociale dell’emigrazione (il Mulino); Roberto Vona, ordinario all’Università di Napoli Federico II, ideatore e delegato Sima per ildel; e Fabrizio Romano Genovese, Ceo e fondatore di NapluETh. A moderare il dibattito sarà Marilicia Salvia, giornalista.